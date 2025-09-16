Parigi: calo per l'OREAL

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dei cosmetici
, che tratta con una perdita del 2,37%.
La tendenza ad una settimana dell'OREAL
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo della società di cosmesi
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 382,6 Euro. Supporto stimato a 377. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 388,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)