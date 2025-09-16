Milano 14:40
42.887 -0,39%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:40
9.245 -0,34%
Francoforte 14:40
23.587 -0,68%

Piazza Affari: movimento negativo per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Webuild
Seduta in ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che mostra un decremento dell'1,87%.
Condividi
```