Piazza Affari: scambi negativi per Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

FTSE Italia Mid Cap

Webuild

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,95%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,455 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,387. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,523.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)