Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:39
24.273 -0,09%
Dow Jones 18:39
45.782 -0,22%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore beni di consumo italiano

Il Comparto dei beni di largo consumo guadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 115.842,92 punti.
