Milano 14:41
42.899 -0,36%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:41
9.245 -0,34%
Francoforte 14:41
23.591 -0,66%

Teamviewer, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita Teamviewer, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,167 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,692. Il peggioramento di Teamviewer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,953.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
