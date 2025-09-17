Milano
17:35
41.955
-1,29%
Nasdaq
18:19
24.151
-0,51%
Dow Jones
18:19
46.029
+0,59%
Londra
17:35
9.208
+0,14%
Francoforte
17:35
23.359
+0,13%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 18.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,14%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,14%
Il FTSE 100 chiude a 9.208,37 punti
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto +0,14%, terminando le negoziazioni a 9.208,37 punti.
Argomenti trattati
Londra
(188)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,14%
