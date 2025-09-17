Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:19
24.151 -0,51%
Dow Jones 18:19
46.029 +0,59%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Crolla a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 350.351,38 punti, ritracciando dell'1,60%.
Condividi
```