Piazza Affari: ingrana la marcia il settore automotive dell'Italia

Si muove con il vento in poppa il comparto italiano auto e ricambi, che arriva a 325.976,81 punti.
