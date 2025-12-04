Milano 15:03
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 340.001,09 punti.
