Milano 12:51
42.046 -1,08%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:51
9.211 +0,17%
Francoforte 12:51
23.310 -0,08%

Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Volkswagen AG Pref. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 99,84 Euro. Primo supporto visto a 97,22. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 96,34.

