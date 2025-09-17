Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Composto ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Volkswagen AG Pref
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 99,84 Euro. Primo supporto visto a 97,22. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 96,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)