Francoforte: andamento rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta positiva per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che avanza bene dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a +0,33% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 103,9 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 105,4. L'indebolimento di Volkswagen AG Pref
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 103.
