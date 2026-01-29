Francoforte: andamento rialzista per Volkswagen AG Pref

azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen

DAX

Volkswagen AG Pref

indice della Borsa di Francoforte

Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta positiva per le, che avanza bene dell'1,94%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a +0,33% dell').Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 103,9 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 105,4. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 103.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)