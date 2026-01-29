Milano 10:59
Francoforte: andamento rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta positiva per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che avanza bene dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a +0,33% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 103,9 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 105,4. L'indebolimento di Volkswagen AG Pref è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 103.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
