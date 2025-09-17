Londra: balza in avanti Centrica

(Teleborsa) - Bene il fornitore di elettricità e gas
, con un rialzo del 2,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centrica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centrica
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Centrica
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,688 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,662. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,715.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)