Madrid: brillante l'andamento di Inditex

società spagnola attiva nel settore tessile

Ibex 35

Inditex

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,87%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 46,35 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 46,01. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 45,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)