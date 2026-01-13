Milano 14:18
45.688 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:18
10.138 -0,03%
Francoforte 14:18
25.437 +0,12%

Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco
Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.
Condividi
```