Milano 14:04
45.439 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:04
10.018 -0,30%
Francoforte 14:04
25.034 -0,35%

Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT
Avanza l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.
Condividi
```