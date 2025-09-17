New York: amplia il rialzo Etsy

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che tratta in rialzo del 4,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Etsy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 62,78 USD. Possibile una discesa fino al bottom 60,06. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 65,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)