Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:52
25.596 +0,16%
Dow Jones 19:52
47.892 +0,88%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

New York: amplia il rialzo Humana

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Humana
Protagonista la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,89%.
Condividi
```