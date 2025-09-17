New York: andamento negativo per DoorDash

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader americano delle consegne di pasti
, con una flessione dell'1,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di DoorDash
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 264,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 254,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 273,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)