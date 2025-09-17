Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 20:00
24.232 -0,17%
Dow Jones 20:00
46.149 +0,86%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: andamento negativo per DoorDash

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader americano delle consegne di pasti, con una flessione dell'1,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di DoorDash rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 264,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 254,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 273,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
