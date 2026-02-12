New York: violenta contrazione per DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader americano delle consegne di pasti
, che esibisce una perdita secca del 5,87% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di DoorDash
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di DoorDash
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 160,4 USD con area di resistenza individuata a quota 174,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 155,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)