Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:07
24.823 -1,50%
Dow Jones 20:07
49.623 -1,00%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: violenta contrazione per DoorDash

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader americano delle consegne di pasti, che esibisce una perdita secca del 5,87% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di DoorDash rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di DoorDash mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 160,4 USD con area di resistenza individuata a quota 174,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 155,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
