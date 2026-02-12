Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:05
24.822 -1,51%
Dow Jones 20:05
49.625 -0,99%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

DoorDash, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
DoorDash, scendono le quotazioni a New York
Si muove in perdita il leader americano delle consegne di pasti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,87% sui valori precedenti.
Condividi
```