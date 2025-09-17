Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 20:01
24.206 -0,28%
Dow Jones 20:01
46.070 +0,68%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: andamento negativo per Hilton Worldwide Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Hilton Worldwide Holdings
Sottotono la società che gestisce alberghi di lusso, che passa di mano con un calo del 2,70%.
Condividi
```