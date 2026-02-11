Hilton batte le stime su utili e ricavi nel quarto trimestre 2025

Hilton Worldwide Holdings

(Teleborsa) -ha pubblicato irelativi ale all', superando ledegli analisti sia sul fronte degliche dei. Nonostante una crescita del(ricavo per camera disponibile) definita modesta, il colosso alberghiero ha mostrato una solidità operativa che ha spinto il titolo a un rialzo dello 0,43% nelle contrattazioni pre-market dopo la diffusione dei dati.Nel quarto trimestre del 2025, Hilton ha riportato un utile per azione (EPS) diluito di 1,27 dollari, mentre l'per voci speciali è salito a, superando la stima di consenso che era ferma a 2,02 dollari. Ihanno raggiunto i, oltrepassando le previsioni degli analisti fissate a 2,99 miliardi. L'del trimestre si è attestato a, con un Adjusted EBITDA di 946 milioni, in crescita rispetto agli 858 milioni dello stesso periodo del 2024. Per quanto riguarda l'intero anno fiscale, la società ha totalizzato un utile netto di 1,461 miliardi di dollari e un Adjusted EBITDA complessivo di 3,725 miliardi.Il dato delha registrato un incremento dello 0,5% nel quarto trimestre e dello 0,4% sull'intero anno su base valutaria neutra. Questa crescita è stata sostenuta principalmente da, che hanno compensato i lievi cali registrati nel tasso di occupazione. Sul fronte dell'espansione, Hilton ha mantenuto un ritmo di crescita aggressivo aggiungendonel solo quarto trimestre, portando il totale delle aperture dell'anno a 97.000 unità. Questo sforzo ha contribuito a una crescita netta delle unità del 6,7% rispetto al dicembre 2024, portando la pipeline di sviluppo al record storico di 520.500 camere.La società ha continuato a diversificare la propriaannunciando nel gennaio 2026 il lancio del nuovo brand Apartment Collection by Hilton e ampliando, nel dicembre 2025, la partnership Hilton Honors Adventures con l'ingresso di Explora Journeys per i viaggi marittimi di lusso. Nel corso del 2025, Hilton ha restituito complessivamenteaglitra, di cui 792 milioni solo nel quarto trimestre. Sul, a dicembre 2025, la società ha inoltre emesso Senior Notes al 5,500% con scadenza 2034 per un ammontare di 1 miliardo di dollari.Per l', Hilton ha delineato prospettive di crescita che includono un aumento del RevPAR tra l'1,0% e il 2,0% e una crescita netta delle unità compresa tra il 6,0% e il 7,0%. L'utile netto per il nuovo anno è stimato tra 1,982 e 2,011 miliardi di dollari, mentre il ritorno di capitale previsto per gli azionisti si attesta a circa 3,5 miliardi di dollari.