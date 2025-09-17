New York: andamento rialzista per Applied Materials

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di chip
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 180,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 175,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 185,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)