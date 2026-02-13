Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:32
24.776 +0,36%
Dow Jones 17:32
49.601 +0,30%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 373,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 359. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 352,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
