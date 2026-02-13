New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 373,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 359. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 352,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)