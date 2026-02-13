New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Applied Materials

Nasdaq 100

produttore di chip

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,21%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 373,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 359. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 352,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)