Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:40
24.896 -1,75%
Dow Jones 20:40
49.397 +0,32%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: in perdita Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Applied Materials
Si muove in perdita il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,29% sui valori precedenti.
Condividi
```