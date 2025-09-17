Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 20:02
24.221 -0,22%
Dow Jones 20:02
46.138 +0,83%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Petrolio a 64,34 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,34 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 64,34 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```