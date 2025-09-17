Milano 10:54
42.356 -0,35%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:54
9.213 +0,19%
Francoforte 10:54
23.424 +0,40%

Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo
Scambia in profit ilproduttore di yacht e superyacht, che lievita del 2,14%.
Condividi
```