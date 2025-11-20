Milano 10:10
43.059 +0,96%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:11
9.568 +0,64%
Francoforte 10:10
23.406 +1,05%

Piazza Affari: scambi in positivo per Alerion Clean Power

Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che lievita del 3,56%.
