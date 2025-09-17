PLATINUM del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Chiusura in rosso per il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta segnando un calo dello 0,75%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del platino. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.402,5. Primo supporto a 1.390,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.386,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)