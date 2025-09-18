Aumovio (spin-off Continental) debutta alla Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Aumovio
, spin-off dell'ex settore Automotive del gruppo Continental
, ha debuttato oggi sulla Borsa di Francoforte
come società indipendente. Si tratta della prima quotazione nel segmento Prime Standard di quest'anno in Germania.
L'azienda di tecnologia ed elettronica
offre un ampio portafoglio che include soluzioni di sensori, display, sistemi di frenata e comfort, nonché una competenza in software, piattaforme di architettura e sistemi di assistenza per veicoli software-defined. L'azienda ha sede a Francoforte, in Germania, e conta oltre 86.000 dipendenti in più di 100 sedi in tutto il mondo.
Il fatturato
del primo semestre del 2025 è stato di 9.545 milioni di euro, con un EBIT rettificato
di 259 milioni di euro. Gli ordini
ammontano a 11.464 milioni di euro.
Nella giornata odierna Aumovio è quotata per un giorno nell'indice principale DAX
, insieme alla società madre Continental, come è consuetudine per gli spin-off delle società DAX.