Milano
11:51
43.503
+0,56%
Nasdaq
1-dic
25.343
0,00%
Dow Jones
1-dic
47.289
-0,90%
Londra
11:51
9.734
+0,33%
Francoforte
11:51
23.749
+0,68%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 12.07
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Il DAX inizia gli scambi a 23.637,49 punti
In breve
,
Finanza
02 dicembre 2025 - 09.04
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,2%, a quota 23.637,49 in apertura.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto