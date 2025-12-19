Milano 10:40
44.587 +0,28%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:41
9.840 +0,02%
Francoforte 10:40
24.242 +0,18%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.196,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,01%, a quota 24.196,19 in apertura.
Condividi
```