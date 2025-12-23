Milano 15:33
44.625 +0,07%
Nasdaq 15:33
25.459 -0,01%
Dow Jones 15:33
48.288 -0,15%
Londra 15:33
9.867 +0,01%
Francoforte 15:32
24.328 +0,18%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,06%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.297,62 punti

L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,06%, a quota 24.297,62 in apertura.
