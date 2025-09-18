Milano 15:20
42.024 +0,17%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:20
9.219 +0,11%
Francoforte 15:20
23.571 +0,91%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,77% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.278,68 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dello 0,77% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 42.278,68 punti.
