Francoforte: brillante l'andamento di Siemens

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 227,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 231,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 224,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)