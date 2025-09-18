Milano 15:22
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:22
9.221 +0,14%
Francoforte 15:22
23.589 +0,99%

Francoforte: SAP, quotazioni alle stelle

Brillante rialzo per la compagnia software tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,11%.
