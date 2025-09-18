Milano
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: SAP, quotazioni alle stelle
Francoforte: SAP, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 13.00
Brillante rialzo per la
compagnia software tedesca
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,11%.
Argomenti trattati
SAP
(85)
Titoli e Indici
SAP
+4,87%
