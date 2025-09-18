Milano 10:07
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,02 Euro. Rischio di discesa fino a 11,51 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,53.

