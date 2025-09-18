Milano 10:08
42.047 +0,22%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:08
9.227 +0,20%
Francoforte 10:08
23.592 +1,00%

Francoforte: si muove a passi da gigante Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante Siemens Energy
Protagonista il leader delle energie rinnovabili, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,85%.
Condividi
```