Milano 15:23
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:23
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.589 +0,98%

Londra: rosso per Fresnillo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Fresnillo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,72 sterline con primo supporto visto a 21,24. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,04.

Teleborsa
