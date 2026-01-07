Milano 13:28
Londra: rosso per Fresnillo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
