Londra: rosso per Fresnillo

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento
, che presenta una flessione del 2,94%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Fresnillo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)