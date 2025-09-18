Milano 17:35
New York: brusca correzione per Darden Restaurants

Agroalimentare, Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Retrocede molto il più grande gestore di ristoranti negli Stati Uniti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Darden Restaurants rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Darden Restaurants. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Darden Restaurants evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 192,2 USD. Primo supporto a 187,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 185,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
