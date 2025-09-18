Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 18.00
New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 16.10
Si muove in perdita la
società tech inglese che progetta chip
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,05% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Arm Holdings Plc Sponsored Adr
-4,56%
