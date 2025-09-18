Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:44
24.517 +1,21%
Dow Jones 17:44
46.165 +0,32%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings

Si muove in perdita la società tech inglese che progetta chip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,05% sui valori precedenti.
