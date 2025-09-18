New York: si muove a passi da gigante ASML Holding

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,25%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ASML Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di ASML Holding
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 944,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 921,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 966,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)