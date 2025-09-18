Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:57
24.475 +1,04%
Dow Jones 19:57
46.161 +0,31%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: si muove a passi da gigante ASML Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,25%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ASML Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di ASML Holding è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 944,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 921,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 966,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
