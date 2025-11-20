Milano
10:11
43.092
+1,03%
Nasdaq
19-nov
24.641
0,00%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
10:11
9.568
+0,64%
Francoforte
10:11
23.415
+1,09%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 10.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si muove a passi da gigante l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si muove a passi da gigante l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 novembre 2025 - 10.00
Si muove con il vento in poppa il
comparto bancario a Piazza Affari
, che arriva a 31.921,76 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Indice dei titoli bancari in Italia, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: sell-off per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(412)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
+1,50%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: cresce senza grande impeto l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto