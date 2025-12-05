Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:58
25.703 +0,48%
Dow Jones 20:58
48.026 +0,37%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: si muove a passi da gigante Southwest Airlines

Effervescente la compagnia aerea americana, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,05%.
