Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:51
25.279 +1,04%
Dow Jones 18:51
47.540 +0,91%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: preme sull'acceleratore ASML Holding

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore ASML Holding
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ASML Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ASML Holding rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.041,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.059,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.077,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```