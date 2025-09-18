Parigi: risultato positivo per LVMH

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding francese
, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che LVMH
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,48%, rispetto a +1,4% dell'indice di Parigi
).
Tecnicamente, la multinazionale del lusso
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 526,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 512,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 540,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)