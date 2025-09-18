Milano 15:25
Parigi: risultato positivo per LVMH

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding francese, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che LVMH mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,48%, rispetto a +1,4% dell'indice di Parigi).


Tecnicamente, la multinazionale del lusso è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 526,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 512,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 540,9.

