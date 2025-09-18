Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

D'Amico

FTSE Italia Mid Cap

D'Amico

D'Amico

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,436 Euro e primo supporto individuato a 4,276. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,596.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)