Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel trasporto marittimo, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di D'Amico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,436 Euro e primo supporto individuato a 4,276. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,596.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
