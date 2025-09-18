Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di D'Amico
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,436 Euro e primo supporto individuato a 4,276. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,596.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)