Milano 15:25
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:25
9.222 +0,15%
Francoforte 15:25
23.594 +1,01%

Pichetto: senza sistema europeo coerente e protezioni efficaci, transizione rischia di alimentare disuguaglianze

anziché rafforzare l’Unione

Economia
Pichetto: senza sistema europeo coerente e protezioni efficaci, transizione rischia di alimentare disuguaglianze
(Teleborsa) - "Senza un sistema europeo coerente e senza protezioni efficaci, la transizione rischia di alimentare disuguaglianze e divisioni, anziché rafforzare l’Unione". Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il Consiglio Ambiente in corso a Bruxelles sottolineando che "il nodo centrale delle proposte che abbiamo visto in queste settimane, resta quello delle condizioni abilitanti".

"Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere a livello globale con regole più rigide e senza adeguati strumenti finanziari. Non possiamo chiedere ai cittadini di sostenere il costo della transizione senza garanzie sull’accessibilità energetica", ha aggiunto.

"Per questo - prosegue - abbiamo posto con forza il principio di neutralità tecnologica. Non accetteremo esclusioni non basate sulla scienza. Tutte le tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni devono essere parte della soluzione: rinnovabili, nucleare, stoccaggio, CCS, CCU, geotermia, idroelettrico, biocarburanti sostenibili e le soluzioni innovative che emergeranno"

"Chiudere la porta a intere filiere significa condannare l’Europa a rincorrere gli altri attori globali, perdendo competitività e leadership, e oggi potremmo fare tantissimi esempi in merito".

"C’è poi il tema dei crediti internazionali. Noi crediamo che sia un’opportunità per cooperare in un contesto globale, attraendo investimenti anche in settori che hanno difficoltà a svilupparsi".

"Per quanto riguarda gli assorbimenti naturali, condividiamo le preoccupazioni di molti Stati membri rispetto all’incertezza del settore LULUCF. Una volta compensate le emissioni, devono cadere tutti i vincoli rigidi. Bloccare la piena contabilizzazione degli assorbimenti è un approccio che non ha senso né sul piano politico né su quello scientifico"

"Lo stesso vale per le rimozioni tecnologiche: limitarne l’uso ai soli settori “hard to abate” è un’imposizione ingiustificata", sottolinea Urso spiegando che "ogni Stato deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a sua disposizione e poter utilizzare ogni leva disponibile secondo le proprie priorità nazionali. Solo così potremo assicurare un quadro efficace, flessibile e pragmatico.

La credibilità delle nostre decisioni passa dalla chiarezza delle scelte che offriamo a cittadini e imprese. È questo il momento di scegliere se costruire un’Europa capace di guidare la transizione, oppure un’Europa che rischia di restare intrappolata tra obiettivi irraggiungibili e fratture interne".
Condividi
```