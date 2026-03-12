Industria: da Legacoop l'appello a rendere operativi iperammortamento e Transizione 5.0

(Teleborsa) - "Il sistema produttivo italiano sta attraversando una fase di grande difficoltà e incertezza che richiede risposte rapide e strumenti di politica industriale pienamente operativi". Lo ricordano Simone Gamberini, presidente di Legacoop, e Andrea Laguardia, vicepresidente vicario di Legacoop Produzione e Servizi, facendo cenno ad alcune misure importanti per riattivare gli investimenti.



"Il 2025 ha segnato il terzo anno consecutivo di calo della produzione industriale nel nostro Paese. A questo si aggiungono prospettive economiche ancora deboli e segnate da un’elevata incertezza, come evidenziato anche dalla recente indagine congiunturale sugli andamenti delle cooperative Legacoop, che ha registrato un clima di crescente prudenza tra le imprese rispetto agli investimenti e alle prospettive di crescita. – proseguono Gamberini e Laguardia – Questo quadro rischia di aggravarsi ulteriormente alla luce delle tensioni internazionali e degli effetti della guerra in Medio Oriente sui costi dell’energia".



Per questo Legacoop ritiene "fondamentale che gli strumenti di sostegno agli investimenti funzionino con tempestività e certezza". in particolare chiede "l'immediata e rapida attuazione all’iperammortamento, i cui decreti attuativi sono ancora attesi"e "l’operatività delle misure previste dal programma Transizione 5.0".



"Gli investimenti in innovazione, digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità rappresentano una leva decisiva per rafforzare la competitività del sistema produttivo e accompagnare la trasformazione industriale del Paese", ricordano Gamberini e Laguardia, evidenziando che "la debole economia italiana rischia di fermarsi se si bloccano gli investimenti delle imprese".



